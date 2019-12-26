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3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor

Boyabat Doğuca köyü Kuzveren mevkisinde yaklaşık 10 hektarlık arazi üzerinde yapımına başlanan, "Geri Dönüşüm ve Ayrıştırma Tesisi, Gübre Üretimi Tesisi ve Depolama Tesisi"nin de içerisinde yer aldığı Katı Atık Bertaraf Tesisinde çalışmalar hızla sürüyor.

26.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:03 3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor
Doğuca köyü Kuzveren mevkisinde yaklaşık 10 hektarlık arazi üzerinde yapımına başlanan, "Geri ve Ayrıştırma Tesisi, Gübre Üretimi Tesisi ve Depolama Tesisi"nin de içerisinde yer aldığı Katı Atık Bertaraf Tesisinde çalışmalar hızla sürüyor.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yapımı devam etmekte olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapımı için başlatılan projenin son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Boyabat, , (BDS) Birlik Başkanı Şefik Çakıcı, tesisinin hayata geçmesi ile birlikte Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde toplanan çöplerin bu tesise getirilerek geri dönüşümünün sağlanacağını ve güvenli bir şekilde depolanacağını belirtti.

"Vahşi depolama sona erecek"

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin hayata geçmesiyle Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde vahşi depolama sorununun sona ereceğini belirten Başkan Çakıcı, "Durağan ve Saraydüzü Belediyelerimizle birlikte 26 milyon maliyetli dev projeyi hayata geçirerek, şehrimizin çöp sorununa son vereceğiz. Bu anlamda Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin tamamlanmasıyla Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerindeki evsel katı atıklar Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilecek" dedi.

Başkan Çakıcı'dan Maviş'e teşekkür

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Çakıcı, "Kıymetli Vekilimiz Dr. Nazım Maviş'e başta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi olmak üzere ilçemize kazandırdığı diğer hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederim. Görev yapmış olduğumuz süre içerisinde bizlere her konuda kapılarını sonunu kadar açmış yerel yönetim olarak karşılaştığımız tüm sorunları aşmamızda bizlere tam destek vererek ilçemize ve ilimize sayısız hizmetler vermişlerdir. İleri ki yıllarda da sayın vekilimizin belediyemize ve Boyabatımıza yeni hizmetler yapılmasında en büyük destekçimiz olacağına canı gönülden inanıyor ve kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu. - SİNOP

Saraydüzü, Dönüşüm, Durağan, Boyabat, Güncel

Kaynak: İHA

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