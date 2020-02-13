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3 ilde eğitime kar engeli

KAYSERİ, Kırşehir ve Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

13.02.2020 07:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:523 ilde eğitime kar engeli

KAYSERİ, ve 'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu, Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Özvatan ve Akkışla ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Bugün ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kırşehir Valisi İbrahim Akın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini bildirdi. Vali İbrahim Akın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 13.12.20 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Nevşehir'de de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.



Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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