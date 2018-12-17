3 İlde Eş Zamanlı Deaş Operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak
uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Amasya
Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Tokat
, Çorum
ve Düzce
'de önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Irak
Kaynak: AA