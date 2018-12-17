3 İlde Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

Bursa
merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yapıldı. Bursa KOM ekiplerince 17 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları, örgütün finans kaynağı Bank Asya
'ya para yatırdıkları, örgüt liderleri ile telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edilen 17 şahıs hakkında arama kararı çıkarıldı. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekipler Bursa merkez olmak üzere İstanbul
ve Manisa
'da şahısların adreslerine operasyon yaptı. Haklarında arama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyette sorgusu sürüyor. - BURSA
Bursa
Kaynak: İHA