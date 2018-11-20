20 Kasım 2018, 09:38
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3 İlde Fetö Operasyonu: 53 Kişiye Gözaltı Kararı

3 İlde Fetö Operasyonu: 53 Kişiye Gözaltı Kararı

FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 farklı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından  İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı.

Diğer kişileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor. - İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,İstanbul
20 Kasım 2018 Salı 09:38