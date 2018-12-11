3 İlde Fuhuş Yaptıran 6 Kişiye Gözaltı

ADIYAMAN merkezli 3 ilde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine Adıyaman
, Antalya
ve Gaziantep
'teki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptırdığı iddia edilen A.E.A., N.A., M.S.,M.Ö., S.İ. ve Z.K. ile fuhuş yaptığı iddia edilen 6 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar ifadelerinin ardından serbet bırakılırken, 6 şüphelinin emniyeteki işlemleri devam ediyor. - Adıyaman
11 Aralık 2018 Salı 16:28