3 ilde 'Kapan-8' operasyonu
3 ilde 'Kapan-8' operasyonuİÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı, Kars ve Iğdır'da bin 12 personelin katılımı ile 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
13.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:29
3 ilde 'Kapan-8' operasyonu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı , Kars ve Iğdır 'da bin 12 personelin katılımı ile 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı, Kars ve Iğdır'daki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi. Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği belirtilerek, "Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel (62) operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, halkımızın yoğun desteğinde kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.
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ANKARA,
Kaynak: DHA
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