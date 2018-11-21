3 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:22



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:22

Jandarma ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1'i kurusıkı 6 tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Bingöl, Gaziantep ve Mardin'de 5 şüpheli belirlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 'Silah Mühimmat Kaçakçılığı' suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 6 tabanca ele geçirildi. - MARDİN