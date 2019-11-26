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3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 28 gözaltı

BİLECİK merkezli 3 ilde, usulsüz olarak sağlık raporu düzenledikleri tespit edilen 28 kişi, polis ekiplerince 'Engel-11' operasyonuyla gözaltına alındı.

26.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:493 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 28 gözaltı

BİLECİK merkezli 3 ilde, usulsüz olarak sağlık raporu düzenledikleri tespit edilen 28 kişi, polis ekiplerince 'Engel-11' operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de 'Engel-11' isimli operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte ve usulsüz olarak sağlık kurulu raporu alan ve bunların iş takibini yapan 28 kişi, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  "İlimizde, devletimizin sürekli hastalığı bulunan ve özürlü insanlara sunduğu imkanlardan, hasta olmaksızın haksız yere yaralanmak isteyen şahısların bulunduğu, gerçek hastalara ait tetkik sonuçlarının değiştirilmesi suretiyle, ya da sahte tahlil, yine özel hastanelerden usulsüzce alınan tahlil ve tetkikler hazırlayarak usulsüz olarak sağlık kurulu raporları alındığı belirlenmiştir. Bu şahıslar ile bu şahısların usulsüz sağlık kurulu raporu almalarını sağlayan kişilere yönelik 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 26 Kasım 2019 tarihinde Bilecik merkez, Bozüyük ve Pazaryeri ilçeleri ile Eskişehir ve Bursa merkez ve İnegöl içesinde 'Engel-11' operasyonu gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı operasyonda sahte, usulsüz sağlık kurulu raporu alan ve bunların iş takibini yapan toplam 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik' suçundan yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir. Yolsuzlukla ilgimiz kararlılıkla devam edecektir."



Bilecik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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