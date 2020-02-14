Haberler » Güncel » 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı - Haber

3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:543 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik , Bursa ve Antalya'da operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de yer aldığı 170 polisin katıldığı operasyonda, 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 43,40 gram eroin, 25,67 gram metamfetamin, 20 adet ecstacy, 8,68 gram skunk, 3,90 gram esrar, 3,75 gram bonzai, 5 adet metadon, 7,5 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 24 adet mermi, 2 adet pompalı ve 1 adet av tüfeği ile 44 adet kartuş ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 7'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:04:48