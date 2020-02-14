3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir , Bursa ve Antalya'da operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de yer aldığı 170 polisin katıldığı operasyonda, 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 43,40 gram eroin, 25,67 gram metamfetamin, 20 adet ecstacy, 8,68 gram skunk, 3,90 gram esrar, 3,75 gram bonzai, 5 adet metadon, 7,5 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 24 adet mermi, 2 adet pompalı ve 1 adet av tüfeği ile 44 adet kartuş ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 7'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.