3 İranlı Tırın İçinde Yakalandı

Kaynak: İHA

Kırklareli'nde tırın dorsesine gizlice giren İran uyruklu şahıslar yakalandı.Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde yasadışı giriş ihbarları jandarma ekiplerini harekete geçirdi.Jandarma ekiplerince yapılan araştırmadan bir firmaya ait depo önünde bulunan çekiciye bağlı dorsenin mührü kırıldığı tespit edildi. Dorsenin içinde yapılan aramada 3 İran uyruklu şahısın gizlice tırın içine girip saklandıkları belirlendi. Gözaltına alınan yabancı şahıslarla yapılan görüşmede, 8 gün önce Van ili üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını söylediler. Yabancı uyruklu şahıslar yasal işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - KIRKLARELİ