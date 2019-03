3. İSKİ Vefa Buluşması

Kaynak: AA

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit ve Cüneyt Arkın Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, en eski su abonelerinin bir araya geldiği ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Vefa Buluşması"na konuk olan Koçyiğit ve Arkın, anılarını katılımcılarla paylaştı.Hülya Koçyiğit, programın ismine binaen vefanın Türk toplumuna yakışan bir duygu olduğuna işaret ederek, "Gerçekten bize çok yakışıyor vefa duygusu. Bizi biz yapan özelliklerden biri. Paylaşmak, sevgi, dostluk, arkadaşlık ve bir arada olmanın keyfini çıkarabilmek bunların hepsi bize çok yakışıyor. Dolayısıyla bu 'Vefa Buluşması' çok anlamlı ve değerli. Bu yüzden aranızda olmak istedim." dedi.Türk halkına da Türk sinemasına gösterdiği vefadan dolayı teşekkür borcu olduğunu aktaran Koçyiğit, şöyle devam etti:"Türk sineması, bugüne kadar Türk halkının beğenilerini yansıttı ve ben bu yüzyıllık birikime muhteşem bir kültür hazinesi diyorum. Bu kültür hazinemizi gerçekten yaşatmak, onu tekrar tekrar gündeme taşımak, onunla var olduğumuzu, bu müşterek kültürümüzü tekrar tekrar hatırlatmak adına bir televizyon programı yapmaya başladım. Kültür ve sanat kanalı olarak açılan TRT 2'de sinema söyleşileri yapıyorum ve Türk sinemasını bir kez daha saygıyla yaşatmaya, anmaya ve paylaşmaya davet ediyorum herkesi."Koçyiğit, İstanbul'da doğduğunu, yaşadığını ve burada da ölmek istediğini söyleyerek, "Gerçekten İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Ülkemin her köşesi çok güzel. Birçok yeri gezdim, gördüm, birçoğunda da yaşadım ama İstanbul'un yeri bambaşka. Havası, suyu, rengi, çiçekleri, özellikle tarihi ve medeniyetlerin geçtiği bir şehirde yaşıyor olmak bir ayrıcalık. Bu nedenle başka bir şehirde yaşamayı bugüne kadar düşünmedim. Çok da mutluyum. Bütün kalabalığına, kargaşasına ve sorunlarına rağmen asla vazgeçmeyeceğim bir şehirdir İstanbul." ifadelerini kullandı."82 yaşındayım 5 torun az, 12 torun istiyorum"Bu yıl 82 yaşına giren Cüneyt Arkın ise ilerleyen yaşına rağmen sağlığına dikkat ettiğini dile getirerek, "Her gün yüzmeye gidiyorum, gazeteler, çok güzel kitaplar okuyorum ve karıma şiirler, mektuplar yazıyorum. Ben doğduğumdan beri onunla evliyim. Şu anda 5 torunum var. 82 yaşındayım ama 5 torun az, 12 torun istiyorum." diye konuştu.Arkın, konuşmasında Eskişehirli olduğundan da bahsederek, şunları anlattı:"Eskişehir'in bozkır güneşini, toprağını, köpeklerini hatta eşeklerine hasret içerisindeyim. İstanbul'a hiçbir zaman alışamadım. İstanbul'a ilk geldiğimde evlerin çoğu ahşap ve bahçeliydi. Bahçelerden meyve ağaçları yola sarkardı. Babam da bahçesinde kiraz ağacı dikmişti. Her şeye rağmen sağ olsun İstanbul."Ünlü oyuncu ayrıca geçmişte İSKİ'de de "Musluktan Su İçin" kampanyası adına 2 ay çalıştığını sözlerine ekledi."İstanbul'daki dev projeleri ibadet aşkıyla yaptık"Türk sanat müziği üzerine mini bir konserin de verildiği programa, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da canlı yayın bağlantısıyla katıldı.Yıldırım, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 1994'te İstanbul'a belediye başkanı olarak geldiği sırada şehrin doğal özelliklerinin kaybolmak üzere olduğunu hatırlatarak, "Sular akmıyordu, dereler, denizler kirli ve Haliç tamamen bitikti. Bugün çok şükür nereden nereye geldik. Cumhurbaşkanımızla beraber önce İstanbul değişti, sonra 16 yılda tüm Türkiye değişti. Çok şükür artık İstanbul'da sular tertemiz, denizlerimiz pırıl pırıl." dedi.Bugün İstanbul'un şanına yakışır bir şehir haline geldiğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz istiyoruz ki, İstanbul daha da güzelleşsin. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, gencinden yaşlısına herkes İstanbul'u doya doya yaşasın. Biz İstanbul için çok çalıştık. Birçok eser yaptık. Yollar, köprüler, Avrasya Tüneli Marmaray , dünyanın en büyük havalimanı, hızlı tren, Osmangazi Köprüsü bunlardan sadece birkaçı. Hepsi kendi anlamında dünyanın büyük projelerinden. Biz bu dev projeleri ibadet aşkıyla yaptık ve bütün bunları değerli İstanbulluların destekleriyle başlattık.Son 16 yılda az zamanda çok yol katettik. İddialıyız, çocuklarımız ve gençlerimiz için geleceğin İstanbul'u çok daha güzel olacak. Bugün İstanbul'a belediye başkanı adayı olarak bir borcum olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortaokul öğrencisi Binali'yi, Binali yapan bu şehirdir. Liseyi, üniversiteyi burada okudum, burada yuva kurdum, burada iş, AŞ sahibi oldum. Bu şehir beni milletvekili, bakan, başbakan ve nihayetinde meclis başkanı yaptı. Şimdi ise artık İstanbul'a borcumuzu ödeme zamanı."Programda İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan da bir konuşma yaptı.