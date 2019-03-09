3. Isparta Kitap Fuarı"

Kaynak: AA

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Isparta Kitap Fuarı"na köy çocukları konuk oldu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Isparta merkez okullarının yanı sıra köylerden gelen yüzlerce öğrenci fuara katılmanın mutluluğunu yaşadı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, fuarın çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.Isparta'nın kitaba olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Günaydın, "Bu benim en önemsediğim fuar. Halk bu fuara sahip çıktı. Hatta 6 ayda bir yapılsın denilmeye başlandı. Biz Isparta Belediyesi olarak köylerimizi hiç unutmadık. Bugün burada köyden gelen çocuklarımızı gördüm daha çok mutlu oldum. Onlar için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan ise köyden gelen çocukların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu belirterek, bu heyecana ortak olmanın ne kadar doğru bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.