Haberler » Güncel » 3. İstanbul Karagöz Festivali 'Şenlik Var' adlı çocuk oyunuyla başladı - Haber

3. İstanbul Karagöz Festivali "Şenlik Var" adlı çocuk oyunuyla başladı

Karagöz Derneği tarafından "milli kültür seferberliği" anlayışıyla düzenlenen 3. İstanbul Karagöz Festivali, "Şenlik Var" adlı çocuk oyunuyla başladı.

14.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:443. İstanbul Karagöz Festivali
Karagöz Derneği tarafından "milli kültür seferberliği" anlayışıyla düzenlenen 3. Karagöz Festivali, "Şenlik Var" adlı çocuk oyunuyla başladı.
Karagöz sanatçısı Bülent Aksu'nun oynattığı "Şenlik Var", Sultanbeyli İstanbulensis Gençlik Merkezi'nde sahnelendi.
Tüm katılımcılara Karagöz ve Hacivat figürünün hediye edildiği etkinlikte çocuklar, oyunu ilgiyle izledi.
Festivalin merkez etkinlikleri İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesinin yanı sıra Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Esenler ilçelerinde ve Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek.
UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak tescillenen Karagöz sanatını daha görünür kılmak hedefiyle düzenlenen festival kapsamında, 18 Kasım'da "İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri" verilecek.
Festival, atölye, söyleşi ve çocuk oyunları gibi etkinliklerle 30 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Ladik Kaymakamlığı, Halk Günü Toplantısı gerçekleştirdi
15:08 Rize'de okul öncesi çocuklar tenisle tanıştı
15:02 MHP Milletvekili Taşdoğan'ın acı günü
15:07 Batman Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
15:06 "Boydan Devlete Osmanlı: Söğüt'ten İstanbul'a Sempozyumu" başladı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:08:59