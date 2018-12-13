Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şenay Çetinkaya
, bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz geliştirerek 3. İstanbul
Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya kazandı.
ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Patent Kurumu'nun stant daveti üzerine fuara katılan Çetinkaya, geliştirdiği cihaz projesiyle gümüş madalya ödülüne layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, ürünün üst düzey bir teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip, onlara beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz, uluslararası pazarda da satılabilecek bir ürün." diye konuştu.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:08