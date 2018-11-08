3. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali Başlıyor

3. İzmir
Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 7 oyun ve 36 gösterimin seyirciyle buluşacağı bildirildi.
Festival ekibinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 9-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festival, ilk olarak "Renkli Düşler Kumpanyası" ve "Kutup Misafirleri" oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Sanat Büyük Salon'da 10.00-11.30, 13.00-14.30 seanslarında gösterime girecek.
Festival kapsamında Küçük Prens, Nasreddin Hoca
Günümüzde, Renkli Düşler Kumpanyası, Benim Güzel Pabuçlarım, Kutup Misafirleri, Sihirbazın Çırağı ve Sakar Mucitler oyunları sahnelenecek.
Oyunları 4 yaş üstü çocuklar izleyebilecek, biletler bireysel katılım için 15 lira, toplu katılımlar için 10 liradan satışa sunulacak.
İzmir
08 Kasım 2018 Perşembe 17:25