08 Kasım 2018, 17:25
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3. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali Başlıyor

3. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali Başlıyor

3. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 7 oyun ve 36 gösterimin seyirciyle buluşacağı bildirildi.

3. İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 7 oyun ve 36 gösterimin seyirciyle buluşacağı bildirildi.

Festival ekibinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 9-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festival, ilk olarak "Renkli Düşler Kumpanyası" ve "Kutup Misafirleri" oyunu ile seyirci karşısına çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat Büyük Salon'da 10.00-11.30, 13.00-14.30 seanslarında gösterime girecek.

Festival kapsamında Küçük Prens, Nasreddin Hoca Günümüzde, Renkli Düşler Kumpanyası, Benim Güzel Pabuçlarım, Kutup Misafirleri, Sihirbazın Çırağı ve Sakar Mucitler oyunları sahnelenecek.

Oyunları 4 yaş üstü çocuklar izleyebilecek, biletler bireysel katılım için 15 lira, toplu katılımlar için 10 liradan satışa sunulacak. İzmir
08 Kasım 2018 Perşembe 17:25