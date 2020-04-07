Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı

MARDİN'de aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 3 kardeş, 8 akrabalarıyla birlikte ağabeyleri Mustafa Cebe'nin evine silahlı ve taşlı saldırıda bulundu.

07.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:57
3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı

MARDİN'de aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 3 kardeş, 8 akrabalarıyla birlikte ağabeyleri Mustafa Cebe'nin evine silahlı ve taşlı saldırıda bulundu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yüceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Cebe, eşi ve 5 çocuğuyla evde oturdukları sırada, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 3 kardeşinin saldırısına uğradı. 3 kardeş 8 akrabasıyla Mustafa Cebe'nin evine taşlı ve silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, mahallede yaptıkları incelemede Mustafa Cebe'nin evinin saldırı olayına karışan 3 kardeşi ve 8 akrabasını gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Öte yandan, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Artuklu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü

Son Dakika Güncel Haberleri

19:17: Son Dakika: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:16: Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haber 19:16: İnsanı İnşa Derneği İdlib kırsalında 700 aileye hijyen paketi dağıttı - Haber 19:16: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin... - Haber 19:15: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (5) - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi