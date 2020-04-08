Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 kardeş akülü araba için biriktirdikleri parayı bağışladı

Berkay, Emre ve Kayra kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 6 ay önce akülü araba almak için biriktirdikleri parayı bağışladı.

08.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:44
3 kardeş akülü araba için biriktirdikleri parayı bağışladı
Berkay, Emre ve Kayra kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 6 ay önce akülü araba almak için biriktirdikleri parayı bağışladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde boya badana ustası Ali Rıza (40) ve ev hanımı Dilek Kılıçer (33) çiftinin oğulları Berkay (8), Eymen (3) ve Kayra (2), yaklaşık 6 ay önce akülü araba almak için harçlıklarını biriktirmeye başladı. Üç kardeş, kumbaralarında biriken 352 lira 5 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Baba Ali Rıza Kılıçer'in araması üzerine ailenin evine gelen polis ekipleri iki kumbara içindeki parayı alarak aileye makbuz verdi.

"Biz bu paranın yerine gideceğinden eminiz"

Millet olarak birbirimize destek olmasının gerektiğini vurgulayan baba Ali Rıza Kılıçer, "Cumhurbaşkanımız iyi ki böyle bir kampanya başlatmış. Çok mutluyuz. Bizim maddi durumumuz orta, ama bizden daha kötüleri var. Kaç milyon insanımız işten çıkarıldı. Biz birbirimize destek her zaman olmalıyız. Onların kirası var borcu var. Onlara destek olmak için kampanyaya destek veriyoruz. Oğullarıma 2 tane akülü araba alacaktık biriktirdiğimiz paralarla ama biz kampanyaya başvuru yapmak istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz oldu eşimle beraber. Biz bu paranın yerine gideceğinden eminiz" dedi.

'Sizde varsa siz gönderdin' diyenlere sitem eden anne Dilek Kılıçer, "Hayatta her şey para değildir. Önemli olan merhametli çocuklar yetiştirmektir. Korona da mesajlara kötü karşılık verenleri çok kınıyorum. İşte 'sizde varsa siz gönderin' diye mesajlar gönderiyorlar. Yani böyle durumlar da biz birbirimize destek olmadıktan sonra hiçbir önemi yok" diye konuştu.

Akülü araba almak için harçlığını verdiğini bildiren Berkay Kılıçer, "Babamın verdiği harçlıklar. Korona virüs nedeniyle dışarıda para kazanamayanlara dağıtmak istiyorum. Akülü araba için biriktiriyorduk ama, parası olmayanlara feda olsun" ifadelerine kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Berkay Şahin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››3 kardeş akülü araba için biriktirdikleri parayı bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

00:33: Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada - Haber 00:32: ABD'de yapılan ankete göre Amerikalıların yarısından çoğu Kovid-19'dan ölmekten korkuyor - Haber 00:26: Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi - Haber 00:14: Çocuklarına akülü araba almak için biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladılar - Haber 00:14: Kırıkkale'de toplum sağlığı için tıbbi atık kutuları yerleştirildi - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 23:59: Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum - Magazin 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber