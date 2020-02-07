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3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.

07.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:253 kardeş, evde çıkan yangında öldü

ISPARTA'nın ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Yalvaç ilçesinin Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş, alevlerin arasında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Yalvaç, Sabah, Salur, Güncel

Kaynak: DHA

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