3. Kartepe Zirvesi, 'Mutlu şehircilik" temasıyla başladı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Dünya'da yapılan her şeyin insan için olduğunu unutmamamız gerekiyor""Asıl hizmet etmek gerekilen unsurun insan olduğunu unutmamalıyız"KOCAELİ - Türkiye ve yurt dışından birçok akademisyen ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın; "Dünya'da yapılan her şeyin insan için olduğunu unutmamamız gerekiyor" dedi.Yurt içi yurt dışı pek çok akademisyen, siyasetçi, yazar, kültür-sanat insanı, iş adamlarının katılımıyla bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen ve 3 gün devam edecek olan Kartepe Zirvesi, "Şehircilik ve Mutlu Şehir" teması ile başladı. Kartepe zirvesinde bulunan bir otelde, şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacağı zirvenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı. 180'den fazla konuşmacının yer alacağı zirvenin açılış konuşmasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın gerçekleştirdi."Dünya'da yapılan her şeyin insan için olduğunu unutmamamız gerekiyor"Zirvenin amacı hakkında bilgiler aktaran Başkan Tahir Büyükakın, "3'üncüsünü düzenlediğimiz zirvede şehirlerde yaşayan insanların mutluluğunu konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biz şehirleri doğru anladığımızda aslında Dünyaya dair meseleleri de bir taraftan doğru yorumlamış olacağız. Ticaret ve sanayi devriminin başlaması ile birlikte şehirleri güçlü bir şekilde inşa etmeye başladık. 500 yıl gibi bir zaman geçti, geriye doğru baktığımızda meseleyi bir kere daha sorguladığımızda, neleri doğru yanlış yaptık diye durup düşündüğümüzde aslında çok şeyi başardığımızı ama maalesef ifade etmek istiyorum ki asıl olan insan unsurunu unuttuğumuzu görüyoruz. Bu Dünya'da yapılan her şeyin insan için olduğunu unutmamamız gerekiyordu. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Mesele bizim eşya ile ilişki kuruş biçimimizde problem belki de orada, insan insan ile insan doğa ve dünya ile nasıl ilişki kuracak bu konuda bizim biraz daha bilgeliğe ihtiyacımız var. Asıl hizmet etmek gerekilen unsurun insan olduğunu unutmamalıyız" dedi."Hızlı şehirleşme iyi yönetilmediğinde şehir hayatında ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara neden olabilmektedir"Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Şehirleşme süreci, tüm Dünya'da sanayi devrimi ile hızlanmıştır; sanayi devrimi öncesi şehir merkezlerinde yaşayanların nüfus içerisindeki payının yüzde 10'lar civarında olduğu tahmin edilirken Kentleşme sürecinde 2050 yılında kentsel nüfusun dünya nüfusu içindeki payının, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinde ise yüzde 90 düzeyine yaklaşması beklenmektedir. Türkiye'ye baktığımızda, 1950'lerde kırsal nüfusun yüzde 75'ler oranında olduğu görülmektedir. 1980'lerden itibaren köylerden kentlere yaşanan göçle birlikte kentsel nüfusun payı 1990 yılında yüzde 59'a ulaşmış; 2000 yılında yüzde 65'i geçmiştir. 2018 TÜİK verilerine göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92,3 olarak gerçekleşmiştir. 2014 - 2020 dönemini kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi'nde köylerdeki nüfus seyrelmesi veya çözülme düzeyi üzerinde etkili olabilecek temel içsel parametreler; demografik yapı, coğrafi konum ve iklim, tarımsal üretim altyapısı, istihdam ve iş gücü yapısı, sosyal ve fiziki altyapı hizmetlerine erişim düzeyi olarak belirtilmiştir. Strateji'de ayrıca bu süreç üzerinde etkili olması beklenen dışsal parametrelerin ise kentlerdeki düşük vasıflı iş gücü talebindeki artışın getirdiği istihdam ve daha yüksek gelir beklentisi, kentlerdeki cazip yaşam koşulları, bilişim ve ulaşım altyapısındaki gelişmelerle erişilebilirliğin artması ve temel kamusal hizmetlerin kentlerde daha nitelikli şekilde sunulması olduğu ifade edilmiştir. Hızlı şehirleşme iyi yönetilmediğinde şehir hayatında ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara neden olabilmektedir" diye konuştu."Bu zirve Türkiye ve Dünya için çok önemli"Açılışta konuşan BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez ise gerçekleştirilen zirvenin dünya için önem arz ettiğine dikkat çekerek, "Şunun farkındayım bu güzel ülkeden öğreneceğim çok şey var, bu zirveden öne çıkarılacak çok şey var. Paydaşlarımızı burada görebilmek ve mutlu şehir gibi önemli bir temanın bu zirvede konuşulması beni çok mutlu ediyor. Bu zirveden çıkacaklar Türkiye ve Dünya için çok önemli. Nüfus ciddi bir şekilde artacak ancak bunun nasıl şekillendiği bütün insanları etkileyecek. Kültürlerin çatışması, topluluğun aidat duygusunun azalması bazı şehir ortamlarında yaşanan olaylar ve bu zirve bunların hepsini detaylıca masaya yatıracaktır. Dünya tarihinde ilk defa bu nesil yoksullukla mücadele için ortaya çaba koymakta. Bununla birlikte iklim değişikliği karşısında önemli adımlar atacağız. Türkiye bazında da 2 detaya değinmek isterim. Muazzam ve inanılmaz bir destek söz konusu sığınmacılara karşı sadece Suriye değil diğer ülkelerden gelenler olarak 5 milyon sığınması söz konusu. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarından ötürü kendisine teşekkür ederim. Çabalar herkes tarafından fark edilmektedir. 11. Kalkınma Planı şehirciliğin farkındadır. Hedefler belirlenmelidir, nüfuslar konusunda şehirler ve şehir yetkilileri ile birlikte çalışılması gerekmektedir. Birleşmiş Milletlerin Türkiye'ye sunduğu destekler çerçevesinde bu konu üzerinde çalışacağız. Burada sizlerle birlikte bulunmak benim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.