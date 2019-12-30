Haberler » 3. Sayfa » 3 katlı apartman alevlere teslim oldu - Haberler

3 katlı apartman alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 3 katlı apartman kül oldu.

30.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02 3 katlı apartman alevlere teslim oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 3 katlı apartman kül oldu.

Yenice Mahallesi Sabri Demircioglu Sokakta bulunan 3 katlı apartmanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün apartmanı sardı. Gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar ise kendilerini güçlükle dışarıya attı. Yangın yerine gelen ekipler dört bir koldan alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu apartman tamamen yanarak zarar gördü. Öte yandan vatandaşlar sokağa dökülerek meraklı gözlerle yangın söndürme çalışmalarını izledi. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26   Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti - Haberler
17:25   Greta Thunberg'in babası: Kızım mutlu ama ben onun için endişeliyim - Haberler
17:24   TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin... - Haberler
17:23   Isparta'da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı - Haberler
17:21   Deri tamir atölyesinde yangın - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
16:00   Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Haberler
15:37   Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
30.12.2019 17:31:12