3 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası

3 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinasıKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle 3 katlı apartman karantina altına alındı.

27.05.2020 03:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 03:29
3 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle 3 katlı apartman karantina altına alındı.
Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Mesut Sokak'taki 3 katlı apartmanda yaşayan 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada 2 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 9 dairesi bulunan apartman karantina altına alındı. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından bina girişine şerit çekilerek, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Apartmanda bulunan 9 ailenin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. 3 katlı apartmana ’koronavirüs’ karantinası

Kaynak: DHA

Etiketler: Fevzi Çakmak Mahallesi, Kocasinan, Güncel, Haber

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