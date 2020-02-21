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3 katlı apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

21.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:523 katlı apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

BURSA'nın ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumanı fark eden apartman sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada apartmanda yoğun dumanın arasında kalanlar, mahalleli tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada dumandan etkilendiği belirlenen Muhammet Ö. (39), Şeymanur Ç. (26) ve 3 yaşındaki ikizler Ömer ile Faruk Ç. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



İtfaiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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