Haberler » Güncel » Haber

3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Küçükçekmece'de 3 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

19.09.2019 23:453 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
Küçükçekmece'de 3 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangının çıktığını gören mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden dumanların çıktığını gören mahalleli büyük panik yaşarken, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri duman çalışma tahliyesi yaptıkları sırada üst kısmı yanmış bir piknik tüpüne rast geldi. İtfaiye ekipleri üst kısmı yanan mutfak tüpüne su dökerek yaşanacak bir olumsuzluğu engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle daire içerisinde maddi hasar oluştu.
Ev sahiplerinin yangın sırasında evde olmaması olası bir faciayı önlerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
(İHA)

Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:25 Römorkun altında kalan sürücü kurtarılamadı
01:23 Bursa köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
01:23 Manisa'da trafik kazası 2 yaralı
01:20 GÜNDEM ÖZETİNE
01:17 Spor abdullah avcı beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
01:17 Spor atiba hutchinson işler bizim için yolunda gitmedi
01:14 Adıyaman'da kavga: 2 yaralı