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3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Bursa'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

25.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:01
3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
BURSA - Bursa 'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.
Yangın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören ev halkı yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumanların kapladığı binada bulunan vatandaşları tahliye ederken mahalleli korku dolu gözlerle yangını izledi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldiği yangın hakkında soruşturma başlatıldı. 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İHA

Etiketler : Mahmudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

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