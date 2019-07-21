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3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

21.07.2019 11:50 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepli 3 katlı binanın çatısından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevler, binanın çatısını sardı. Vatandaşları sokağa döken yangında çatıda bulunan köpeğin alıp alınmadığı merak konusu olurken, kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

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