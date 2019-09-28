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3 katlı ev alev alev yandı

DÜZCE'de, altı kereste atölyesi olan 3 katlı ev alev alev yandı.

28.09.2019 01:303 katlı ev alev alev yandı
DÜZCE'de, altı kereste atölyesi olan 3 katlı ev alev alev yandı.
Yangın saat 21.30 sıralarında Konuralp Mahallesi Osmanca mevkiinde meydana geldi. Konuralp eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan'a ait olan ve alt katı kereste atölyesi olan 3 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.



Yusuf Ercan, Konuralp, Güncel

Kaynak: DHA

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