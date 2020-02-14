Haberler » Güncel » 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Haber

3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

14.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:11
'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar sokaktaki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah 4.00 saatlerinde elektrik kablolarından yangın çıktı.
Yangın, fabrikadaki ürünlerin kısa sürede alev almasıyla büyüdü. O sırada içeride çalışan işçiler dumanı ve kokuyu fark ederek dışarı çıktı. İşçiler ve vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına 6 itfaiye aracı sevk edildi. Dumanların bir çok yeri sarmış durumda olduğu görüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale gelirken diğer ev ve iş yerlerinde hasar görüldü.
(Gökay Başdan/İHA)
3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 10:58:44