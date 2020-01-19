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3 katlı metruk bina alevlere teslim

Bursa'da daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu.

19.01.2020 03:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 03:073 katlı metruk bina alevlere teslim
'da daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu.

Yangın, 'ye bağlı Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk binanın çatı katı biranda alev aldı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine ihbar yapıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, sepetli araçla alevlere havadan müdahale etti. Ekipler, ayrıca balyoz ile camdaki demirleri kırıp, yerden de alevleri söndürmeye çalıştı. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Metruk binanın madde bağımlıları tarafından yakıldığı iddia edildi.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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