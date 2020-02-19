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3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem

İstanbul polisi, Beylikdüzü'nde ünlü deterjan markalarının sahtesini üreten 3 katlı bir iş yerine baskın düzenledi.

19.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:303 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem
polisi, 'nde ünlü deterjan markalarının sahtesini üreten 3 katlı bir iş yerine baskın düzenledi. İnsan sağlığına birebir olumsuz etki ettiği düşünülen ürünlere el konulurken sahte deterjan üreticilerinin bilgisayar sistemli tesisi şaşırttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği polisleri Yakuplu Mahallesi'nde 3 katlı bir iş yerinde ünlü deterjan markalarının sahtesinin üretildiği ihbarını aldı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler sabah saatlerinde iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Bilgisayarlı sistem kurulmuş

İş yerinde yapılan aramalarda kutulara etiket yapıştırmak için bilgisayarlı sistem kurulduğu görüldü. Çok sayıda boş deterjan kutusu ele geçirildi. İnsan sağlığına doğrudan olumsuz etki ettiği düşünülen ürünlere el konuldu.

Operasyon anı kamerada

Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin operasyon anı saniye saniye görüntülendi. Kaydedilen görüntüler arasında polisin kapıyı çalması içeri girdikten sonra 1 kişiyi gözaltına alması yer aldı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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