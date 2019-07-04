04.07.2019 22:14
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3 katlı tarihi ahşap bina çöktü

Kastamonu'da boş olduğu belirlenen 3 katlı tarihi ahşap bina çöktü.

Kastamonu'da boş olduğu belirlenen 3 katlı tarihi ahşap bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nde bulunan Kastamonu Belediyesine ait tescilli tarihi ahşap bina, kendiliğinden çöktü.
Saraçlar Şehit Recep Şahin Polis Merkez Amirliği karşısında, kullanılmayan 3 katlı binanın çöktüğünü gören görevli polisler, durumu belediye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye güvenlik şeridi çekilmesinin ardından yapılan incelemede, binanın enkazında kimsenin bulunmadığı, ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi.
Belediye ekipleri tarafından kepçelerle binanın ayakta kalan bölümleri tamamen yıkılarak molozlar kaldırıldı.
Tarihi binayla ilgili bir hafta önce yıkım kararı çıktığı, gelecek günlerde yıkılmasının planlandığı öğrenildi. 3 katlı tarihi ahşap bina çöktü
Kaynak: AA
Yavuzselim Mahallesi, Kastamonu, Güncel

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