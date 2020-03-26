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3 katlı yıkanabilir maske üretimine başlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 katlı ve yıkanıp yeniden kullanılabilen maske üretimine başlandı.

26.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:12
Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 katlı ve yıkanıp yeniden kullanılabilen maske üretimine başlandı.
Süleymanpaşa Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın işbirliğinde, Halk Eğitim Müdürlüğündeki atölyede gönüllülerden ekip oluşturuldu.
Atölyedeki gönüllü 5 usta öğretici, 3 katlı ve yıkanıp yeniden kullanılabilen maske üretiyor.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın hastalığa karşı her kurumun elinden geleni yapmaya gayret ettiğini söyledi.
Türkiye'nin bu zor günlerden güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti?
"Piyasada çok farklı sağlıksız maskeler dolaşıyor. Maske bazen hiç bulunamıyor. O yüzden maske imal etmeye karar verdik. 3 katlı, yıkanarak tekrar kullanılabilir özellikteki maskeler üreteceğiz. Talepleri karşılayacak şekilde imalatımızı hızlandıracağız. Maskeler daha çok hasta olan vatandaşlarımız için."
Usta öğretici Canan Aydoğan da üretim arttıkça çalışan kişi sayısının da yükseleceğini, üretim sırasında sosyal mesafeyi koruduklarını ve hijyen kurallarına uyduklarını kaydetti. 3 katlı yıkanabilir maske üretimine başlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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3 katlı yıkanabilir maske üretimine başlandı

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