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3 katlı yıkanabilir maskeler üretiliyor

3 katlı yıkanabilir maskeler üretiliyor Başkan Yüksel: "Maskeler hasta olan vatandaşlarımız içindir" Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3 katlı yıkanabilir maskelerin yapımına başlandı.

26.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:00
3 katlı yıkanabilir maskeler üretiliyor
Başkan Yüksel: "Maskeler hasta olan vatandaşlarımız içindir"
TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3 katlı yıkanabilir maskelerin yapımına başlandı.
Korona virüsü sonrası piyasada neredeyse 10 katı fazla fiyatlara satılan maskelere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel 'dur' demek için harekete geçti. Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde maske üretimine başladı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ile birlikte Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan Maske Üretim Merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Halk Eğitim bünyesinde gerçekleştirilen üretimleri inceleyen Başkan Yüksel, "Korona virüsüne önlem almak için maske üretimi yapıyoruz. Bilindiği gibi piyasada çok maske var. Hijyenik olmayan sağlıksız maskeler de satılıyor. Daha da sıkıntılı tarafı evet alalım dediğinizde malzeme bulamıyorsunuz. Biz de en iyisi maskeleri kendimiz imal edelim dedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile prototip çalışmamızı yaptık. İlgili arkadaşlarımız ve hocalarımız ile birlikte bugün itibariyle çalışmaya başladık. Allah nasip ederse 3 katlı sağlıklı maskeler üreteceğiz. Bu akşam itibariyle standardı oturtup talebe cevap verebilecek şekilde imalatı hızlandıracağız" açıklamasında bulundu.
Maskelerin kullanım amaçlarına dikkat çekerek sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Süleymanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum. Maskeler hasta olan vatandaşlarımız içindir. Sağlıklı olan vatandaşlarımız için değil. Hasta olan vatandaşlarımızın hastalığını dışarı yaymaması için kullanılmalıdır. Biz bunu hem dışarıda sürekli çalışmak zorunda olan personelimize hem de hastanelerimizde görev yapan görevlilerimiz için planladık. İhtiyaç fazla olursa vatandaşlarımıza da bunları verebiliriz. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 3 katlı yıkanabilir maskeler üretiliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Genel

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3 katlı yıkanabilir maskeler üretiliyor

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