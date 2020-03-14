3.kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Tokat'ta bir apartmanın 3. katından düşen çocuk ağır yaralandı.
14.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:55
Tokat 'ta bir apartmanın 3. katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan K. ve N.C. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki G.C., 3. kattaki camdan düştü. Beton zemine düşerek kanlar içinde kalan çocuğu gören mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Olay yerinde fenalık geçiren anne Ceylan'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
(Nurhan İçmez/İHA)
Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan K. ve N.C. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki G.C., 3. kattaki camdan düştü. Beton zemine düşerek kanlar içinde kalan çocuğu gören mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Olay yerinde fenalık geçiren anne Ceylan'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
(Nurhan İçmez/İHA)
Kaynak: İHA
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