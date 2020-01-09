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3. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ankara'da 3. kattaki evinin camından aşağı düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

09.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:233. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
'da 3. kattaki evinin camından aşağı düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Bademlik Mahallesi 1147. Sokak'ta ikamet eden 80 yaşındaki Z.K., 3. kattaki evinin camından aşağı düştü. Binanın yan tarafına düşen Z.K.'yi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar polis ve sağlık görevlilerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları ve çocukları uzun süre gözyaşı göktü. Olay Yeri İnceleme ekipleri Z.K'nin evinde ve düştüğü yerde inceleme yaptı. Cumhuriyet başsavcısının yaptığı incelemenin ardında yaşlı kadının cenazesi cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Z.K'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı belirtildi. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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