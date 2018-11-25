3. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Öğrenciyi Arkadaşları Doğum Gününde Unutmadı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesindeki lisenin 3. katında bulunan sınıf penceresinden düşerek hayatını kaybeden öğrenciyi, arkadaşları doğum gününde unutmadı.
Olay, 20 Kasım
'da Koceli'nin Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Selim
Mahallesi'nde bulanan lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 2. sınıf öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu (14), dengesini kaybederek 3 katta bulunan sınıf penceresinden okul bahçesine düşerek ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kalbi durduğu tespit edilen Zülfigaroğlu, Gölcük Necati Çelik
Hastanesine sevk edildi. Burada doktor müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Zülfigaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Barbaros Zülfigaroğlu'nun arkadaşları ise feci şekilde yaşamını yitiren arkadaşlarının doğum gününü unutmadı. Barbaros Zülfigaroğlu'nun arkadaşları ve öğretmenleriyle yakınları da Gölcük ilçesi Değirmendere Çınarlık
Parkı Sanat Evi önünde kendisinin ölümünden 3 gün sonra olan doğum gününde Barbaros Zülfigaroğlu'nu andı. Hayatını kaybeden öğrencinin arkadaşları, yakınları ve öğretmenleri duygusal anlar yaşadı. - KOCAELİ
20 Kasım,Kocaeli,Gölcük
25 Kasım 2018 Pazar 11:36