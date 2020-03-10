3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.'nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.
10.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:33
Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.'nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.
Dün gece Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarından geçen dere yatağında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 38 yaşındaki Pnar G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Pınar G.'nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Evli ve bir çocuk annesi olan Pınar G.'nin cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu
Etiketler : Atatürk Caddesi, Çanakkale, Bayramiç, Tepecik, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haberler
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Haberler
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Haberler
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması