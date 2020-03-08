3. Kepez Kitap Fuarı, su krizine dikkati çekiyor
Kepez ilçedeki bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı kapsamında, fuarın ana teması küresel su krizine tramvay ve Antalya sokaklarında oynanan mini skeçlerle dikkat çekilmeye çalışılıyor.
08.03.2020 14:32
Kepez ilçedeki bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı kapsamında, fuarın ana teması küresel su krizine tramvay ve Antalya sokaklarında oynanan mini skeçlerle dikkat çekilmeye çalışılıyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Kitap Fuarı, 13-22 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.
Her yıl çevreci bir tema belirlenen fuarın bu yılki ana teması küresel su sorununa dikkati çekmek. Bu soruna dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla fuar ekiplerince tramvay ve sokaklarda mini skeçler sahneleniyor.
Skeçleri önce gerçek sanan ve şaşıran vatandaşlar ardından alkışlarla sanatçılara destek oluyor.Bir skeçte tramvaya binen ve içi su dolu şişeyi çöpe atan bir çift arasında tartışma çıktı. Yüksek sesle gerçekleşen tartışmada kadın, suyu israf etmemesi için eşini duyarlı olmaya davet etti. Önce tartışmayı gergin bir şekilde izleyen ardından da müdahil olan yolcular, bunun tiyatro oyunu olduğunu anlayınca sanatçıları alkışladı.
Her yıl çevreci bir tema belirlenen fuarın bu yılki ana teması küresel su sorununa dikkati çekmek. Bu soruna dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla fuar ekiplerince tramvay ve sokaklarda mini skeçler sahneleniyor.
Skeçleri önce gerçek sanan ve şaşıran vatandaşlar ardından alkışlarla sanatçılara destek oluyor.Bir skeçte tramvaya binen ve içi su dolu şişeyi çöpe atan bir çift arasında tartışma çıktı. Yüksek sesle gerçekleşen tartışmada kadın, suyu israf etmemesi için eşini duyarlı olmaya davet etti. Önce tartışmayı gergin bir şekilde izleyen ardından da müdahil olan yolcular, bunun tiyatro oyunu olduğunu anlayınca sanatçıları alkışladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :3. Kepez Kitap Fuarı, su krizine dikkati çekiyor
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