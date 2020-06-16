3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap ve bir av tüfeği ele geçirildi.

16.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:15
Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap ve bir av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap, bir av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlıdan S.K. (39) ve F.G. (41) tutuklandı, F.D. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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