Haberler» Güncel» Haber

3 kişi dövdü, 24 gün sonra hastanede öldü

GAZİANTEP'te, 3 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Faruk Özçelik (35), 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

28.08.2019 12:55 3 kişi dövdü, 24 gün sonra hastanede öldü
GAZİANTEP'te, 3 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Faruk Özçelik (35), 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 4 Ağustos'ta, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Özçelik, parkta tartıştığı ve isimleri öğrenilmeyen 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Ağır yaralanan Özçelik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür tedavi gören Özçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Faruk Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Öte yandan olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Faruk Özçelik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54   Limak Enerjiden sokak hayvanları için mama ve su
13:53   TİHEK Başkanı Arslan'dan Emine Bulut'un ailesine ziyaret
13:52   İş kazasında hayatını kaybeden orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
13:52   Sultangazi'de intihar girişimini görüntüleme yarışı
13:52   Spor hasan kartal beşiktaş karşısında tek hedefimiz galibiyet
13:51   Paşakuyu deresinin üzeri açılarak dere yatağı genişletiliyor
13:51   Bağcılar'da 30 ağustos zafer bayramı "zafer dalışı"yla kutlandı