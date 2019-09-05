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3 kişilik aile, kaza sonrası alev alan otomobilden kurtarıldı-2

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, alev aldı.

05.09.2019 10:36 3 kişilik aile, kaza sonrası alev alan otomobilden kurtarıldı-2
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, alev aldı. Kazada yaralanan, aynı aileden 3 kişi, yanan araçtan çevredekilerce kurtarıldı.
Kaza, gece saatlerinde, Çorlu'nun Seymen Mahallesi'ndeki havaalanı kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Çorlu'ya giden Murat Urucu yönetimindeki 34 GU 5078 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada sürücü Murat Urucu ile araçta bulunan eşi Çiğdem ve çocuğu Ege Urucu yaralandı. Kazayı görenler, hemen ailenin yardımına koşup, yanan otomobilden çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Tekirdağ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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