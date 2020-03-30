Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 kişinin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edilirken, 4 silahla yakalandılar

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Güvençli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:03
3 kişinin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edilirken, 4 silahla yakalandılar

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Güvençli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Bu sırada önlem alan polis ekipleri, İpekyolu Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelenerek arama yaptı. Aramada, husemetli ailelerden 3 kişi, üzerlerinde ruhsatsız silah, şarjör, fişek ve bıçak ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 25 Mart günü Van 'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Güvençli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden ticari anlaşmazlık bulunan 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri olayın ardından mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 29 Mart günü adliyeye sevk edilmelerinin ardından polis ekipleri, Van Adliyesi yoğun önlemler aldı.

Van Adliyesi ve çevresinde alınan tedbirler kapsamında ekipler, İpekyolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonundaki araçtan şüphelendi. Ekipler, araçta arama yaptı.  Aramada, Güvençli Mahallesi'nde kavgaya karışan 2 aileden 3 kişi, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 32 fişek ve 2 bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Tuşba, Van, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››3 kişinin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edilirken, 4 silahla yakalandılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

13:30: İdlib kırsalındaki çadır kamplar çamur içinde - Haber 13:30: Cezayir'de korona vaka sayısı 511'e yükseldi - Haber 13:30: Maltepe'de korona virüs seferberliği - Haber 13:30: Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor - Haber 13:30: Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber