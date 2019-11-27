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3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı, teslim oldu.

27.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:273 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
'in ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı, teslim oldu.

Anamur ilçesine bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde, aralarında oğlunun da olduğu 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı Ali Ç., jandarmaya giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı kavgada zanlının oğlu Ali Can Çatak ile Mustafa Nehir ve İbrahim Nehir hayatını kaybetmiş, Veysel Nehir yaralanmıştı. - MERSİN

Mersin, Anamur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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