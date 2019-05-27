3 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 8 yıl hapis

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu yargılanan minibüs sürücüsü Mehmet Çataltaş, 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.Kaza, 10 Mayıs 2018'de, Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D-400 yolunda meydana geldi. Mehmet Çataltaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, otel personelini taşıyan Özkan Köse yönetimindeki 07 C 82203 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada 3 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çataltaş, sevk edildiği adliyede 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çataltaş, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kusur durumunun tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilen dosyanın raporu, mahkemede okundu. Adli Tıp, kazada sürücü Mehmet Çataltaş'ı asli kusurlu buldu. Duruşmada bazı şikayetçiler ve avukatlar, kazada servis midibüsü sürücüsünün de kusurlu olduğunu öne sürerek, Özkan Köse'nin de yargılanmasını istedi.Sanık Mehmet Çataltaş, midibüse arkadan çarptıktan sonra vurma sesini duyan sürücü Özkan Köse'nin tedbir alması gerektiğini iddia etti. Çataltaş, Köse'nin de tedbirsizlikten dolayı kazada kusurlu olduğunu ileri sürdü.'UYKUSUZLUK VE YORGUNLUK YOK' İDDİASIMütalaasını açıklayan savcı, sürücünün iddianamede belirtildiği gibi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarından biri ise yolun bozukluğu ve yolda biriken suya dikkati çekerek, "Müvekkilimizin kaza sırasında hızı 65- 70 km civarındadır. Uykusuzluk ve yorgunluk yoktur. Servis sürücüsü dikiz aynasını kontrol edebilseydi, kaza olmayabilirdi. Ayrıca kaza yapan midibüsün sürücüsü yolcuların kemerlerinin takılmasını sağlamak zorundaydı. Kemerler takılı olsaydı, otobüsten düşme ve dolayısıyla ölümler meydana gelmeyebilirdi. Servis sürücüsü de kusurudur" dedi.Son sözü sorulan Mehmet Çataltaş ise "Bu olay bir kazadır. Çok üzgünüm. Böyle bir kazanın olmasından dolayı pişmanım" diye konuştu.Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Çataltaş'a 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, 'iyi hal' indiriminde bulunduğu Çataltaş'ı, 8 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Sanığın ayrıca ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

Kaynak: DHA