3 Kişiyi Bıçaklayıp Kaçan Zanlı Yakalandı

Kaynak: İHA

Bursa'da mermer ocağında üç kişiyi bıçaklayarak kaçan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Olay, Orhangazi-Gedelek Mahallesinde faaliyet gösteren mermer ocağında meydana geldi. Aynı fabrikada çalışan kimliği belirsiz bir kişi orada çalışan Suriye uyruklu M.A., A.S., ve A.E isimli şahısları bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu Suriye uyruklu firari şahıs, Kilis ilinden Suriye'ye kaçmak üzere iken yakalandı. Adli islemlerinin tamamlanmasına müteakip adliyeye sevk edilen firari şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA