3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu

Konya'da tır şoförlüğü yapan Yusuf Özyörük (33), önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u sonra da başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurdu. Zanlı, 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında teslim olup namus meselesi diyerek kendini savundu.

İLK CİNAYETİ BAKIM SERVİSİNDE İŞLEDİ

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kamyon bakım servisinde tır şoförü Yusuf Özyörük, 42 FR 587 plakalı hafif ticari aracıyla bakım servisine gelip, iş yerinde çalışan Halil İbrahim Uzun'a tabancayla ateş edip kaçtı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Uzun yere yığılırken, durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAÇTIKTAN SONRA 2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Geldiği hafif ticari araçla kaçan Yusuf Özyörük, bu kez merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Özyörük, burada da iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'e tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından kaçan Özyörük, yakındaki polis merkezine giderek 2 farklı noktada 3 kişiyi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerine de polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek de sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

'NAMUS MESELESİ' DEDİ

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'namus meselesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA