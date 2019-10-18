3 kişiyle 'polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kendilerini 'polis' olarak tanıttıkları İ.U. (26) ve E.U. (22) çiftinin evine gelip, ziynet eşyaları ile para çalan 4 kişiden firari C.B. (31) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce yakalanan 3 kişi de tutuklanmıştı.

Olay, 5 Eylül'de, Gölcük'te meydana geldi. İ.U. ve E.U. çiftinin evine sabaha karşı gelen 4 kişi, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak, içeri girdi. Şüpheliler, kısa süre içinde, çift görmeden evdeki ziynet eşyaları ile parayı çalarak, evden ayrıldı. İ.U. ve E.U., bir süre sonra ziynet eşyaları ile paranın yerlerinde olmadığını fark edip, polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen hırsızların olay sonrası kullandığı otomobilin plakasından yola çıkılarak, kimlikleri belirlendi. Hırsızlardan M.E.D. (25), B.G. (26) ve B.R. (25) gözaltına alınırken, C.B. (31) ise yakalanamadı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

RESTORANDA YEMEK YERKEN YAKALANDI

C.B. ile ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, dün Körfez ilçesindeki restoranda olduğu bilgisine ulaştı. Restorana operasyon düzenleyen ekipler, C.B.'yi yemek yerken yakaladı. Gözaltına alınan C.B.'nin, 5 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.