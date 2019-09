3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, KOBİ'lerin bilişim teknolojilerini zorunluluk olarak değil, fırsat olarak görmeleri gerektiğini dile getirerek, "Bu, onları başarı sıralamasında üstlere taşıyacak bir fırsat." dedi.

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlediği 3'üncü KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

Sayan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bilişim teknolojileriyle sınırların tamamen ortadan kalktığını, online ağ sistemleri sayesinde dünyanın adeta küçük bir köye ama aynı zamanda rekabetin çok daha yoğun olduğu devasa bir pazara dönüştüğünü söyledi.

Bilişim teknolojilerini, yapılarına entegre edenlerin büyüme hızlarıyla küresel ticaretten aldıkları payları sürekli artırırken, bunun bir yansıması olarak da ülkelerin ticari ve ekonomik yaşamlarının değer ve kalitesinin de aynı oranda arttığını vurgulayan Sayan, bu gelişme ve ilerlemenin, aynı zamanda imkan ve fırsat anlamına geldiğini ifade etti.

Sayan, KOBİ'lerin bilişim teknolojilerini kullanma eğilimlerinin, beklentilerinin bir miktar aşağısında kaldığına işaret ederek, "Biz, KOBİ'lerin bilişim teknolojilerini zorunluluk olarak değil, aksine fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Bu, onları başarı sıralamasında üstlere taşıyacak bir fırsat." diye konuştu.

KOBİ'ler için bilişim teknolojilerinin, sadece web sitesi sahipliği anlamına gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Sayan, "Küresel dünyada artık şirketlerin 'Ben teknolojiye yatırım yapmam, geleneksel yolları tercih ederek başarıya ulaşırım.' deme şansı sıfıra yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, bilgi teknolojileri işlere entegre edilirken yerli ve milli üretimin ön planda tutulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülke olarak hedefimiz büyük. 2023'te Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde görmek istiyoruz. Bunun için topyekun mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Milli Teknoloji Hamlesi' sayesinde teknoloji alanında çok önemli işlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz."

Buna en güzel örneklerden birinin 5G olduğunu, bunun bireysel kullanıcılar dışında hemen her şeyin birbiriyle haberleştiği ve sanal boyutun ön plana çıkacağı çağın başlangıcını gösterdiğini vurgulayan Sayan, İstanbul'da ekim ayında "5G Vadisi"nin açılışının yapılacağını bildirdi.

Sayan, ülkenin toplam işletmelerinin yüzde 99'undan fazlasını oluşturan ve toplam istihdamın yaklaşık yüzde 55'ini ekonomiye kazandıran KOBİ'lerin önemine dikkati çekerek, "Biz, bakanlık olarak KOBİ'lere bilgi ve teknoloji alanında her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki siz bu yeni dünya düzenine uyum sağlamak isteyin." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli yazılımlara ağırlık verilmeli"

BTK BaşkanıÖmer Abdullah Karagözoğlu da bugünün dünyasında teknolojinin hiç olmadığı kadar geniş kitlelere ulaştığına işaret ederek, her geçen gün yeni buluşların yapıldığını söyledi.

Tıptan sağlığa, iletişim araçlarının gelişmesinden ulaşımda yaşanan ilerlemelere kadar hayatın hemen hemen her safhasında çok hızlı değişim ve dönüşümlere şahit olunduğunu ifade eden Karagözoğlu, "Bu gelişmeler gösteriyor ki bilgi teknolojilerini kullanmayanların ayakta kalmaları mümkün değil." dedi.

Karagözoğlu, büyüme, refah ve istihdamın artmasında önemli rol oynayan KOBİ'lerin uluslararası rekabette avantaj elde edebilmeleri için teknolojiden en etkin şekilde yararlanmalarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, bilgi teknolojilerinin altın çağının yaşandığı bu dönemde elde edilecek kazanımların, nitelikli insan kaynağının çoğaltılması, yerli milli ürünlerin artması, ürünleşme sürecinin hızlanması olarak sıralanabileceğini dile getirdi.

Yerli ve milli yazılımlarla ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çeken Karagözoğlu, "Bizler şirketlerimizden öncelikle kendi alanlarında yerli ürünler üretmelerini hem de kullanacakları ürünleri yerli ve milli ürünler arasından tercih etmelerini istiyoruz. Bu bizi ülkemizin hedeflerine çok daha fazla yaklaştıracaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA