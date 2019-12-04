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3 lider, donald trump'ı böyle çekiştirdi

3 Lider, Donald Trump'ı böyle çekiştirdiİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO 70'inci yıl zirvesine katılan liderler, Kraliçe II. Elizabeth'in davetiyle Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

04.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:57
3 Lider, Donald Trump'ı böyle çekiştirdi
İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti 'da düzenlenen NATO 70'inci yıl zirvesine katılan liderler, Kraliçe II. Elizabeth'in davetiyle Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşmaları, kameralara yansıdı.
Power and Politics tarfından yayınlanan görüntülerde, İngilitere Başbakanı Boris Johnson'ın, Macron'a 'Neden geç kaldın' dediği, bu sırada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, 'Geç kaldı çünkü basın toplantısı 40 dakika sürdü' dediği duyuluyor. Trudeau ardından Trump'ın ekibini kastederek, 'Hepsinin ağızlarının bir karış açık kaldığını izlediniz' dediği duyulurken, liderlerin gülüşleri de kameralara yansıyor.
Dün, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Trump, Trudeau ile de 30 dakika görüşüp basın toplantısı düzenlemişti.
3 lider, donald trump'ı böyle çekiştirdi

Buckingham Sarayı, Donald Trump, Londra, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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