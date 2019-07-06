3 Lives Filmi

Genç
bir kadın, kendisini kaçıranlardan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Tam da bu sırada tanımadığı bir adam, genç kadına yardımcı olmaya çalışır. Ancak genç kadın bir süre sonra adamın, 15 yıl önce kendisine saldırması sonucu hapse düşen adam olduğunu keşfeder. Yönetmen:
Juliane BlockSenaryo:
Juliane Block, Wolf-Peter ArandOyuncular:
Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja-Celiné Probst, Victor Alfieri, Tyron Ricketts, Martin Kaps, Pete Riley, Dharmander SinghFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
3 LivesYapımcı Firma:
3 Lives Movie LtdYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
AlmanyaOrijinal Dili:
AlmancaDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
13.09.20193 Lives Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.